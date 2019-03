Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein 45 Jahre alter Mann ist in der Nähe von Erfurt bei Arbeiten an einem Wohnhaus etwa fünf Meter tief gefallen. Der Arbeiter sei dabei auf eine Treppe gestürzt und habe sich schwere Verletzungen zugezogen, berichtete die Polizei am Freitag. Der Arbeitsunfall habe sich am Donnerstag in Tiefthal, einem Ortsteil von Erfurt, ereignet. Der Schwerverletzte werde in einer Klinik behandelt. Die Ermittlungen zur Unfallursache liefen noch.