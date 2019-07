Mittleres Lohnniveau in Berlin gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das mittlere Lohnniveau in der Hauptstadt ist im vergangenen Jahr gestiegen. Ende 2018 lag der mittlere Wert der monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von Vollzeitbeschäftigten bei 3242 Euro und damit um 3,7 Prozent über dem Wert von 2017 (3126), wie aus einer am Montag veröffentlichten Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervorging. Obwohl der Wert in Berlin nach oben ging, liegt er weiterhin unter dem bundesweiten von 3304 Euro.

Die Zahlen bilden nicht das durchschnittliche Einkommen der Berliner ab, sondern den Wert - Median genannt -, der auf der Mitte der gesamten Zahlenreihe zu Bruttoarbeitsentgelten liegt.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Bernd Becking, sagte: "Berlin und Brandenburg haben bei der Lohnentwicklung aufgeholt: Beim Bruttolohn ist der Abstand zum bundesdeutschen Niveau geringer geworden. Der Lohnanstieg fällt in beiden Ländern stärker aus als in Deutschland insgesamt." Dennoch müsse der Aufholprozess weitergehen.