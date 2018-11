Zwei Drittel der Pflegebedürftigen zu Hause betreut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Gut 109 000 Menschen in Schleswig-Holstein haben Ende vergangenen Jahres Leistungen der Pflegeversicherung bezogen. Davon wurden 73 600 und damit gut zwei Drittel zu Hause betreut, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. In vollstationärer Heimpflege waren 35 500 Menschen.

Im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2015 stieg die Zahl derjenigen, die von der Pflegeversicherung unterstützt wurden, um zwölf Prozent. Dies ist laut Statistikamt nicht nur auf die Bevölkerungsentwicklung mit mehr älteren Menschen zurückzuführen. Ein weiterer Grund sei, dass der Kreis der Leistungsempfänger erweitert wurde.