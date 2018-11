Drei Viertel der Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fast drei Viertel der 63 100 Pflegebedürftigen in Hamburg werden zu Hause betreut. 46 800 Menschen oder 74 Prozent erhielten Ende vergangenen Jahres Pflegegeld für die Versorgung durch Angehörige oder andere ambulante Pflegedienste, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. In Pflegeheimen wurden 16 300 Menschen oder 26 Prozent vollstationär versorgt.

Im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2015 stieg die Zahl derjenigen, die von der Pflegeversicherung unterstützt wurden, um zwölf Prozent. Dies ist laut Statistikamt nicht nur auf die Bevölkerungsentwicklung mit mehr älteren Menschen zurückzuführen. Ein weiterer Grund sei, dass der Kreis der Leistungsempfänger erweitert wurde. Die Zahl der zu Hause betreuten Pflegebedürftigen wuchs um 16 Prozent, die der Heimbewohner lediglich um ein Prozent.