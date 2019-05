Geldprämie für neue Pflegekräfte an Leipziger Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Mit einer Willkommensprämie wollen das Herzzentrum Leipzig und das Helios Park-Klinikum in Leipzig neue Pflegekräfte gewinnen. "Unser Bedarf an breit aufgestellten und speziell ausgebildeten Pflegekräften ist groß", teilte Pflegedirektor Clemens Regenbrecht am Montag mit. Ziel sei es, erfahrenes und qualifiziertes Fachpersonal mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung anzuwerben. Die Prämie beträgt bis zu 8000 Euro, wie ein Sprecher der Klinik mitteilte. Derzeit arbeiteten etwa 1400 Menschen im Pflege- und Funktionsdienst am Helios Klinikstandort Leipzig.