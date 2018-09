Ausbildungsallianz für Pflegeberufe soll Nachwuchs sichern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Mit einer Ausbildungsallianz für Pflegeberufe will ein Bündnis aus Kommunen und Verbänden den Bedarf an Nachwuchskräften sichern. Heute stellt das Netzwerk seine Pläne in Hannover vor, die von Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) unterstützt werden. Sollte sich die aktuelle Entwicklung fortsetzen, dürften nach Schätzungen der Landesregierung bis zum Jahr 2030 rund 52 000 Pflegekräfte in Niedersachsen fehlen - die Hälfte davon Altenpfleger. Die Branche will mit Initiativen wie der Allianz gegensteuern.