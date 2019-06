Giffey tauscht sich mit Pflege-Azubis in Hamburg aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (beide SPD) haben am Dienstag einen der größten Hamburger Ausbildungsbetriebe im Pflegebereich, die Albertinen-Schule in Schnelsen, besucht. Dabei wollten sie sich über die Umsetzung einer generalisierten Pflegeausbildung informieren, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Im kommenden Jahr sollen die bislang getrennten Ausbildungsberufe in der Pflege zu einem einheitlichen Berufsabschluss zusammengeführt werden. Die Albertinen-Schule biete bereits seit 2003 eine solche generalisierte Ausbildung an, hieß es.