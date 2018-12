Kurbäder und Therapiezentren erhalten mehr Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Therapieeinrichtungen in Kurorten und Heilbädern in Mecklenburg-Vorpommern bekommen von Januar an mehr Geld für ihre Behandlungen. In Verhandlungen mit den Krankenkassen habe der Bäderverband eine Preiserhöhung um 5,47 Prozent erreicht, teilte der Verband am Donnerstag mit. Behandlungen auf Naturheilbasis erfreuten sich zunehmender Beliebtheit, hieß es. Im Nordosten seien dies vor allem Moor, Kreide, Meer und Sole. Zukünftig will der Verband erreichen, dass die Kassen die Behandlungskosten auch für Einwohner der Kurorte übernehmen. Bisher zahlen sie die so genannten ortsgebundenen Heilmittel nur im Rahmen von Kuren.