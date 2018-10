Ärzte-Präsident fordert medizinische Fakultät für Passau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Zur Lösung des Ärztemangels unter anderem in den ländlichen Regionen hat Bayerns Ärzte-Präsident Gerald Quitterer eine medizinische Fakultät für die Passauer Universität gefordert. Nachdem in Augsburg eine solche Einrichtung aufgebaut wurde, "können wir jetzt über Passau sprechen", sagte der Präsident der Landesärztekammer am Montag in München. Es brauche mehr Studienplätze im Freistaat. Die geplante Hochschule für Gesundheitswissenschaften im niederbayerischen Metten mit Bachelor- und Masterabschlüssen kritisierte Quitterer dagegen. "Die Ausbildung muss universitär bleiben." An diesem Freitag beginnt in Nürnberg der Bayerische Landesärztetag. 180 Delegierte werden erwartet.