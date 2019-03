Sanitäter entlasten Ärzte bei Hausbesuchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ein niedersächsisches Modellprojekt zur Entlastung von Ärzten an Wochenenden hat sich etabliert. In Delmenhorst, Lemwerder und Ganderkesee übernehmen seit dem 1. Juli speziell geschulte Fachkräfte wie Notfallsanitäter Hausbesuche des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes. Bei Bedarf werden sie von einem Telemediziner unterstützt. "Die Rückmeldung von Patienten ist extrem positiv", sagte der ärztliche Leiter der Telemedizin am Klinikum Oldenburg, Daniel Overheu. Im ersten halben Jahr seien die Johanniter 147 Mal im Notdienstbezirk Delmenhorst ausgerückt, in 90 Fällen wurde ein Telemediziner eingeschaltet.

"Unser Bestreben ist, solche Modelle in die Fläche zu bringen", sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke. Dies sei allerdings nur möglich, wenn die Krankenkassen mitspielten und Kosten übernähmen. Neue Wege in der Notfallversorgung sind an diesem Samstag Thema beim 21. Notfallsymposium an der Medizinischen Hochschule Hannover.