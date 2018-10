Intensivstationen für Kinder leiden unter Personalmangel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Kinderintensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) leidet unter Personalmangel. In diesem Jahr konnte die Abteilung 298 schwerkranke Kinder aus anderen Häusern nicht aufnehmen, weil es nicht genug Intensivpflegekräfte gibt. Warum die MHH kein Einzelfall ist, wollen die Verantwortlichen der Klinik heute in Hannover erläutern. Generell sei die Kindernotfallversorgung an der MHH aber gewährleistet, betont die Klinik. Wegen des Mangels an Pflegekräften könnten jedoch seit einiger Zeit nicht alle Betten auf der Kinderintensivstation belegt werden.

Dort werden schwerkranke Mädchen und Jungen behandelt. Manche sind herzkrank, andere leiden an Krebs oder haben schwerste Infektionen. Die MHH-Kinderintensivstation halte sich an die Empfehlung der Deutschen Vereinigung für Intensivmedizin, wonach eine Pflegekraft sich höchstens um zwei Patienten gleichzeitig kümmern soll. Insgesamt hat die MHH-Station Platz für 18 Kinder, sie ist damit die größte ihrer Art in Deutschland.