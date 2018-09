Hausputz und 3D-Drucke für anatomische Sammlung an Uni

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Meckelschen Sammlungen in Halle, die zum nationalen Kulturgut in Deutschland gehören, bekommen jetzt eine Art Hausputz. Rund 8000 Präparate von Mensch und Tier gehören zu der anatomischen Lehr- und Forschungssammlung der Universität. Angelegt im 18. Jahrhundert von der Ärztefamilie Meckel, zähle sie zu den bedeutendsten ihrer Art in Europa, erklärte die Direktorin des Instituts für Anatomie und Zellbiologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Heike Kielstein. Für die Ausbildung von Medizinern sei sie unerlässlich. Mit Hilfe von 3-D-Drucken will sie künftig historischen Präparaten ein junges Exemplar danebenstellen, damit Studenten anhand der dreidimensionalen Darstellung in Organe sehen können.