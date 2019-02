Kanzlerin kommt zum Ottobock-Jubiläum nach Duderstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duderstadt (dpa/lni) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute im südniedersächsischen Duderstadt erwartet. Die CDU-Politikerin ist Ehrengast bei einer Feier zum 100-jährigen Bestehen der Firma Ottobock. Das im Jahr 1919 gegründete Familienunternehmen gilt als Weltmarktführer in der Produktion von High-Tech-Prothesen. Das in dritter Generation vom Gründerenkel Hans-Georg Näder geführte Unternehmen beschäftigt in seiner Kernsparte Healthcare an weltweit gut 50 Standorten mehr als 7000 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Duderstadt gibt es knapp 1600 Stellen. Beim Festakt im historischen Rathaus soll auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprechen.