Ministerin eröffnet 2. Sächsisch-Polnischen Innovationstag

Breslau/Dresden (dpa/sn) - Wissenschaftler aus Sachsen und Polen wollen ihre Zusammenarbeit in der Biomedizin und Medizintechnik weiter ausbauen. Sachsen könne vom grenzüberschreitenden Austausch in diesen Bereichen profitieren sowie Erfahrungen und Erkenntnisse weitergeben, sagte Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) zur Eröffnung des 2. Sächsisch-Polnischen Innovationstages am Mittwochabend in Breslau.

Ziel der zweitägigen Veranstaltung ist es, die Zusammenarbeit der Nachbarländer in Forschung und Entwicklung effektiv und nachhaltig auszubauen. Es sollen Impulse für das Wachstum der Region gesetzt als auch international konkurrenzfähige Lösungen für den gesellschaftlichen Wandel entwickelt werden.