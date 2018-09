Serumwerke eröffnen neue Produktionshalle in Bernburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bernburg (dpa/sa) - Die Serumwerke Bernburg steigen in die Produktion von Spezialprodukten für Dialysepatienten ein. Nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet das Pharma-Unternehmen heute in Bernburg eine neue Produktionshalle. Die Serumwerke investierten nach eigenen Angaben selbst vier Millionen Euro. Ihr japanischer Partner-Konzern Nikkiso steuere für eine zweistellige Millionensumme die nötigen Maschinen bei. In der neuen Halle produzieren die Serumwerke künftig sogenannte Akutdialyselösungen für die Blutwäsche von nierenkranken Patienten. Weitere Details wollen die Bernburger am Donnerstag mitteilen.

Die Serumwerke blicken auf eine Tradition seit 1954 zurück. Eines ihrer bekanntesten Produkte ist Pulmotin. Das Unternehmen bietet zudem auch Infusionslösungen und Konzentrate für Krankenhäuser sowie Präparate für die Veterinärmedizin an. Die Serumwerke exportieren ihre Produkte nach eigenen Angaben in mehr als 90 Länder und beschäftigen in Bernburg rund 300 Mitarbeiter.