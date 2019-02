Grippeerkrankungen im Nordosten weiter auf hohem Niveau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Grippeviren sorgen weiter für eine hohe Zahl von Erkrankungen in Mecklenburg-Vorpommern. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Mittwoch in Rostock, dass in der vergangenen Woche landesweit 536 Neuerkrankungen registriert wurden. In der Woche zuvor waren es noch 684. In dieser Saison ist bereits eine Seniorin mit Vorerkrankungen an der Grippe gestorben.

Insgesamt wurden dem Landesamt seit der 40. Kalenderwoche des vergangenen Jahres 2586 Influenza-Infektionen gemeldet. Damit lägen die Meldezahlen deutlich unter denen der beiden Vorjahre mit 3316 in der Saison 2017/18 und 2845 in der Saison 2016/17.