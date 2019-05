Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Zahl der Schlaganfallbehandlungen in Schleswig-Holsteins Krankenhäusern ist gesunken. Wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte, wurden im Jahr 2017 knapp 9900 Einwohner des Landes wegen eines Schlaganfalls vollstationär in einer Klinik behandelt und damit 2,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 79 Prozent der Erkrankten waren mindestens 65 Jahre alt. In 5,6 Prozent der Fälle starb der Patient. Der Durchschnittsaufenthalt im Krankenhaus betrug 12,3 Tage.