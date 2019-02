Krankenkasse: Sachsen nutzen Krebsvorsorge zu selten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsen gehen nur selten zur Krebsvorsorge. Das habe eine Auswertung der Daten ihrer Versicherten ergeben, teilte die AOK Plus in Dresden anlässlich des Weltkrebstags (4. Februar) mit. Demnach waren 2017 nur 7,5 Prozent der bei der Krankenkasse versicherten Männer über 50 Jahren bei der gesetzlich empfohlenen Darmkrebsfrüherkennung gewesen. Bei den Frauen hatten sich laut AOK Plus 14,4 Prozent untersuchen lassen. Im Vergleich zu 2013 sei die Zahl der Kontrollen gesunken.

Dabei seien viele Krebserkrankungen heilbar oder mit guten Überlebenschancen verbunden, so die Krankenkasse - allerdings müssten sie früh erkannt werden. Neben einem Stuhltest sei ein regelmäßiger Hautcheck empfohlen. Frauen hätten zudem ab einem Alter von 20 Jahren Anspruch auf Vorsorge vor Gebärmutterhalskrebs, ab 30 Jahren werde die Brust kontrolliert. Männer sollten ab 45 Jahren jährlich zur Prostata-Untersuchung, so die Empfehlung.