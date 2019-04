Gesundheitsamt kontrolliert Masernschutz am Gymnasium

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Segeberg (dpa/lno) - Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben am Montag an der Dahlmannschule in Bad Segeberg vor Unterrichtsbeginn die Impfausweise aller Schüler und Lehrer kontrolliert. Nur wer einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern nachweisen konnte, durfte das Schulgebäude betreten. Nach Angaben des Bildungsministeriums wurde 14 Personen der Eintritt ins Schulgebäude verwehrt, 151 Schüler waren gar nicht erst erschienen. Am Freitag war bekannt geworden, dass ein Schüler des Gymnasiums an Masern erkrankt ist. Daraufhin waren alle 750 Schüler nach Hause geschickt worden.

Die Impfpasskontrollen, die noch bis zum Beginn der Osterferien am Mittwoch fortgeführt werden sollen, beeinträchtigen auch die für Dienstag angesetzten Abiturklausuren. Sechs Abiturienten wollten sich einem Schnelltest unterziehen, um ihren Immunstatus zu klären, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. Schüler, die wegen eines fehlenden Impfschutzes am Dienstag an den Klausuren nicht teilnehmen können, müssen ihre Klausuren nach Angaben der Schule am 8. Mai nachschreiben.