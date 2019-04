Kein schneller Rückkauf des Krankenhauses Wolgast

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolgast (dpa/mv) – Die Kreisverwaltung hat Erwartungen an einen schnellen Rückkauf des Kreiskrankenhauses Wolgast gedämpft. Die Verwaltung des Kreises Vorpommern-Greifswald habe vom Kreistag den Auftrag erhalten, die medizinische Versorgung an dem Krankenhaus zu prüfen, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Es lägen nur spärliche Informationen vor. Der Prüfauftrag wurde in der letzten Kreistagssitzung der auslaufenden Legislaturperiode beschlossen. Die weitere Entscheidung obliegt dann dem neuen Kreistag, der am 26. Mai gewählt wird.

Ein Zeitfenster für die Vorlage des Prüfberichtes gibt es nicht. Die Universitätsmedizin Greifswald, zu der das Wolgaster Krankenhaus gehört, erklärte, Grund- und Regelversorgung seien "selbstverständlich" gesichert. Die Behauptung, dass sich die Zahl der Beschäftigten seit 2008 von 410 auf 172 halbiert habe, sei falsch.