13. Krankenhaustag in Schwerin zum Thema Fachkräftemangel

Schwerin (dpa/mv) - Das Thema Fachkräftemangel dominiert den 13. Krankenhaustag Mecklenburg-Vorpommern heute in Schwerin. Vor allem kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum haben Schwierigkeiten, ausreichend Ärzte und Pflegekräfte zu finden. Nun will die Bundesregierung Untergrenzen für den Personaleinsatz in bestimmten Bereichen festlegen. Dies höre sich gut an, erklärte die Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern vor der Veranstaltung und stellte zugleich die Frage: "Ist es auch gut oder wird hier der zweite Schritt vor dem ersten getan?" Über diese Frage wollten Politiker, Verbandsvertreter und Praktiker beim Krankenhaustag diskutieren.

In den 39 Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns werden immer mehr Patienten behandelt. Im vergangenen Jahr wurden laut Statistischem Landesamt 416 277 Frauen, Männer und Kinder stationär aufgenommen. Das waren 479 mehr als 2016 und rund 5000 mehr als im Jahr 2015. Zugleich reduzierten die Kliniken die Zahl ihrer Betten in den zwei Jahren um rund 150 auf zuletzt 10 286. Sie waren im vergangenen Jahr zu 76,6 Prozent ausgelastet - bundesweit waren es 77,8 Prozent. Die Aufenthaltsdauer in den MV-Krankenhäuser sank weiter von 7,0 im Jahr 2015 auf 6,9 Tage. Dies ist eine der kürzesten Verweildauern in Deutschland. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 7,3 Tagen.