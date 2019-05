Uniklinik-Chef fordert deutlich mehr Investitionen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Das Universitätsklinikum Magdeburg braucht aus Sicht seines Chefs in den kommenden Jahren deutlich mehr Investitionen. "Für die Aufarbeitung der aktuellen Probleme, für die Sicherstellung unseres Fundaments brauchen wir verteilt auf vier Jahre 100 Millionen Euro", sagte der Ärztliche Direktor der Uniklinik, Hans-Jochen Heinze, am Mittwoch in Magdeburg. Die zukünftigen Investitionen müssten auf ein solides, deutschlandweit vergleichbares Niveau gestellt werden, wenn die Patienten weiter auf hohem Niveau behandelt werden sollten.

Das Universitätsklinikum hatte Anfang des Monats seine Krebsstation mit 26 Betten geschlossen. Im Fokus stehen schlechte Hygiene und unzureichender Brandschutz. Ein Notbetrieb mit mehreren Betten sei in einem anderen Gebäude eingerichtet worden.