Etwas weniger Krankenhausbetten im Norden

Kiel (dpa/lno) - In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins sind im vergangenen Jahr knapp 603 000 Patienten vollstationär behandelt worden. Das waren 2000 weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Die Patienten blieben im Durchschnitt 7,6 Tage in der Klinik. 2016 waren es 7,5 Tage. Die Zahl der Betten in den Krankenhäusern sank um 1,5 Prozent auf 15 812. Die Auslastung der Betten erhöhte sich im vorigen Jahr von 77,1 auf 79,2 Prozent.