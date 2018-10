Zahl der Krankenhausbetten in Hamburg stagniert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der Patienten, die 2017 in Hamburger Krankenhäuser vollstationär behandelt wurden, ist um 0,6 Prozent auf rund 505 000 Patienten zurückgegangen. Sie blieben nach Angaben des Statistikamtes Nord vom Dienstag durchschnittlich 7,5 Tage (Vorjahr: 7,6 Tage) in der Klinik. Die 12 536 Krankenhausbetten (minus 11) waren im Jahresdurchschnitt zu 82,8 Prozent belegt (Vorjahr: 83,6 Prozent), wie das Statistikamt in Hamburg mitteilte.