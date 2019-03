Notärzte fordern bessere Steuerung von Notfallpatienten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Travemünde (dpa/lno) - Die Arbeitsgemeinschaft in Norddeutschland tätiger Notärzte (AGNN) fordert ein bessere Patientensteuerung in den Notaufnahmen der Kliniken. Ziel müsse ein System sein, bei dem ein kompetenter Ansprechpartner die Patienten in einer telefonischen Ersteinschätzung der richtigen Versorgungsebene zuweise, sagte der Vorsitzende der AGNN, Sebastian Wirtz, am Donnerstag am Rande eines Notfallsymposiums in Lübeck-Travemünde. Dazu müsse jedoch die starre Kostentrennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung gelockert werden. In der AGNN sind den Angaben zufolge mehr als 2000 Notärzte aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen organisiert.