Ärztinnen holen an Hamburger Krankenhäusern auf

Hamburg (dpa/lno) - An den Hamburger Krankenhäusern nimmt die Zahl der Ärztinnen in Führungspositionen zu. Der Frauenanteil an der Ärzteschaft mit insgesamt 6255 Beschäftigten lag im Vorjahr bei 49 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zu 2012 sei die Quote um 2,5 Prozentpunkte gestiegen. Vor sechs Jahren arbeiteten 5112 Ärzte an den Kliniken.

In der Chefarztebene stieg der Frauenanteil von acht auf zwölf Prozent, unter den Oberärzten von 24 auf 31 Prozent und bei Assistenzärzten laut Statistik um drei Prozentpunkte auf 58 Prozent. Stark vertreten sind Ärztinnen in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Anteil: 72 Prozent) sowie in der Kinderheilkunde (58 Prozent).