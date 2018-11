Neues Zentrum am Krankenhaus Großschweidnitz übergeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Am Krankenhaus Großschweidnitz ist ein neues Zentrum zur Behandlung älterer Menschen mit psychischen Erkrankungen übergeben worden. Speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Behandlungsangebote würden immer wichtiger, sagte Abteilungsleiter Bernd Engelsberger am Donnerstag mit Verweis auf den zunehmenden Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft.

Das Zentrum umfasst drei Stationen und eine Tagesklinik für Gerontopsychiatrie sowie eine Station zur Suchtbehandlung. 100 Patienten können hier Platz finden. Jede der Stationen besitzt eine eigene und auf das jeweilige therapeutische Konzept abgestimmte Außenanlage. Die Baukosten betrugen 23,5 Millionen Euro.

Großschweidnitz ist ein Fachkrankenhaus in Regie des Freistaates. Schwerpunkte sind dort Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Neurologie und forensische Psychiatrie. Der historische Gebäudekomplex entstand zwischen 1898 bis 1902 in Form einer Villenkolonie nach englischem Vorbild und steht unter Denkmalschutz.