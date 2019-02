Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Kosten für Krankenhausbehandlungen in Sachsen steigen 2019 weiter an. Die gesetzlichen Krankenkassen stellen für das laufende Jahr rund 3,9 Milliarden Euro für stationäre Leistungen bereit, wie der Verband der Ersatzkassen (VDEK) am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 75 Millionen Euro zu 2018. 2007 hatten die Ausgaben für stationäre Leistungen in Krankenhäusern noch bei 2,5 Milliarden Euro gelegen.