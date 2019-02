Klinik-Übung gegen Angriff aus dem Netz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Auch Berlins Kliniken trainieren die Abwehr von Cyberangriffen. "Insbesondere Krankenhäuser müssen sich besonders vor Angriffen aus dem Netz schützen, da es hier um die gesundheitliche Versorgung von Patientinnen und Patienten geht", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SDP) am Donnerstag bei einer Übung an der Charité am Standort Mitte. Dabei fiel durch eine Manipulation des Systems unter anderem die bildgebende Diagnostik aus. Nur wenige Mitarbeiter wussten, dass es eine Übung war.

Senat, die Krankenhäuser und die Notdienste arbeiteten auch bei der Cybersicherheit Hand in Hand, betonte Kolat. "Wie man beim Stromausfall in Köpenick in der letzten Woche feststellen konnte, funktioniert diese Zusammenarbeit vorbildlich." Geübt werden müsse trotzdem.