Prüfer stellen Sonderbericht zu Bezirkskliniken vor

Ansbach (dpa/lby) - Nach heftiger Kritik am Vorstand der Bezirkskliniken Mittelfranken stellen heute Sonderprüfer dem Bezirkstag in Ansbach ihre Ergebnisse vor. Ein Konsortium aus Rechtsanwälten und Wirtschaftsfachleuten hat in den vergangenen Wochen einen Katalog mit rund 30 Fragen abgearbeitet.

Darin geht es unter anderem um Verzögerungen und dadurch verursachte Mehrkosten beim Bau einer Klinik in Fürth sowie bei einem Erweiterungsbau in Erlangen. Weiter sollte geprüft werden, ob Aufträge ordnungsgemäß vergeben wurden, die Vergütungen dafür angemessen waren und ob bestimmte Firmen bevorzugt wurden.

Besonders in der Kritik steht Klinik-Chef Helmut Nawratil. Die Sonderprüfer sollten beurteilen, ob sein Gehalt angemessen war, ob der Vorstand in den Jahren 2014 und 2015 ordnungsgemäß entlastet wurde und ob er angemessen mit den Mitarbeitern umgeht. Auch seine zwei Dienstwagen - einer davon ein Camping-Bus - wurden hinterfragt.

Auf Antrag der SPD-Fraktion beschäftigt sich der Bezirkstag zudem gesondert mit der Kritik von Mitarbeitern am Klinik-Vorstand. In einem offenen Brief beklagte der Personalrat Mitte August Dauerüberlastung aufgrund von zu wenig Personal und warnte vor einem "Rückfall in die Verwahrpsychiatrie". "Mitarbeiter, die weinend in Übergaben sitzen, sowie eine Zunahme der Krankheitsausfälle gehören mittlerweile zum Alltag", heißt es in dem Brief. Die Bezirkskliniken im Freistaat kümmern sich um Patienten mit psychischen Erkrankungen.