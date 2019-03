Unicef: rasanter Antieg bei Masernfällen alarmierend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Genf (dpa) - Das UN-Kinderhilfswerk Unicef schlägt wegen der rasant steigenden Zahl von Masernfällen in einigen Weltregionen Alarm. Allein in den ersten Wochen dieses Jahres hätten sich 24 000 Menschen in der Ukraine mit dem gefährlichen Virus angesteckt und fast 13 000 auf den Philippinen, berichtete die Organisation. In Madagaskar steckten sich seit September mehr als 76 000 Menschen mit Masern an. Weltweit hätten 98 Länder 2018 mehr Fälle verzeichnet als im Jahr davor. An erster Stelle steht Brasilien, wo sich im vergangenen Jahr mehr als 10 000 Menschen mit Masern ansteckten.