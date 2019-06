Blindengeld: Zahl der Empfänger geht zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt bekommen immer weniger Menschen Blindengeld. Im Jahr 2018 wurde es an 4370 blinde und sehbehinderte Menschen gezahlt. 2010 waren es noch 5902 Menschen, wie das Landesverwaltungsamt am Dienstag anlässlich des Sehbehindertentages mitteilte.

Der Aktionstag wird seit 1998 jedes Jahr am 6. Juni vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband veranstaltet. Er steht in diesem Jahr unter dem Thema "Licht und Beleuchtung". Bundesweit gibt es mehr als 30 Vortragsveranstaltungen.

In Sachsen-Anhalt beträgt das monatliche Blindengeld 360 Euro für Erwachsene und 250 Euro für Minderjährige. Sehbehinderte und gehörlose Personen bekommen monatlich 52 Euro.