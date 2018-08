Neue Norovirusfälle in Ferienlager im Ilm-Kreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wipfratal (dpa/th) - Erneut sind in einem Thüringer Freizeitzentrum mehrere Menschen an Noroviren erkrankt. Sieben Mitglieder einer 18-köpfigen Besuchergruppe klagten etwa seit Wochenmitte in einem Ferienheim in Wipfratal (Ilmkreis) über Brechdurchfall, sagte ein Sprecher des Ilmkreises am Freitag. Zuvor berichtete der MDR. Den Betroffenen ginge es inzwischen wieder gut, hieß es.

Eine Untersuchung habe ergeben, dass sie sich mit dem Virus infiziert hatten, das starke Magen-Darm-Erkrankungen verursacht. Die betroffene Gruppe aus Sindelfingen in Baden-Württemberg soll am Samstag abreisen, sagte der Sprecher. Danach sollen die Räume speziell gereinigt werden. Die Anlage werde aber nicht komplett geschlossen.

Erst vor wenigen Wochen war zwei Mal innerhalb kurzer Zeit das Norovirus in einer Ferienanlage in Rauenstein (Landkreis Sonneberg) ausgebrochen. Damals waren Dutzende Gäste erkrankt.