Wieder weniger Schwangerschaftsabbrüche in Rheinland-Pfalz

Wiesbaden (dpa/lrs) - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr wieder zurückgegangen. 3661 der Eingriffe wurden gemeldet, 210 weniger als noch im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. 2017 hatte es einen Anstieg um 102 Abbrüche gegeben. Die Zahl war zuletzt im Jahr 2011 unter die Grenze von 4000 gefallen und ist seitdem tendenziell gesunken.

Rheinland-Pfalz liegt mit der neuen Entwicklung im Bundestrend: Auch bundesweit ist die Zahl der Eingriffe 2018 leicht gesunken, sie liegt aber weiter bei mehr als 100 000. Rund 101 000 Eingriffe wurden im vergangenen Jahr gemeldet, dies ist laut Bundesamt ein Rückgang um 0,2 Prozent.