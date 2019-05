Weniger freiwillige Helfer beim DRK in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der freiwilligen Helfer beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Hessen ist leicht rückläufig. Sie liegt nach Angaben von Präsident Norbert Södler derzeit bei rund 23 000 Menschen inklusive Jugendrotkreuzmitarbeiter. "Je dünner besiedelt die Region ist, desto höher ist die Bereitschaft, ehrenamtlich mitzuarbeiten", sagte Södler der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Die geringste Beteiligung gebe es dagegen in den hessischen Großstädten. "Wir leben aber hauptsächlich vom Ehrenamt", betonte der DRK-Präsident.