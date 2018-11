Schleswig-Holstein bei Krankenhauskosten auf Platz fünf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden/Kiel (dpa/lno) - Bei den Kosten für Krankenhausaufenthalte gehört Schleswig-Holstein in Deutschland zu den teuereren Ländern. Während es 2017 im Bundesdurchschnitt 4695 Euro je Fall waren, fielen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Montag im nördlichsten Bundesland 4827 Euro an. Nur in Baden-Württemberg, in Berlin, Bremen und Hamburg war es mehr. In diesen Ländern überstiegen die durchschnittlichen Kosten erstmals die 5000-Euro-Marke.

Insgesamt kostete die stationäre Krankenhausversorgung in der Bundesrepublik vergangenes Jahr rund 91,3 Milliarden Euro - das waren 3,9 Prozent mehr als im Jahr davor. Rund 19,4 Millionen Patienten wurden 2017 vollstationär behandelt, in Schleswig-Holstein etwa 603 000. Die Durchschnittskosten waren in Brandenburg mit 4235 Euro am niedrigsten und in Hamburg mit 5408 Euro am höchsten.