Kein kategorisches Nein aus Hessen zu Masern-Impfpflicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) lehnt eine Impflicht gegen Masern nicht kategorisch ab. "Es gibt keinen Grund, sich einer Impflicht zu widersetzen", sagte er am Freitag in Wiesbaden zu der Frage nach dem Abstimmungsverhalten von Hessen, sollte ein entsprechendes Gesetz in den Bundesrat kommen. Wichtig sei, dass die geplanten Regelungen verfassungskonform sind. In diesem Punkt sehe er hohe Hürden.

Nach einem Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll eine Impfpflicht gegen Masern ab März 2020 für Kinder und das Personal in Kitas und Schulen kommen, außerdem für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen. Laut einer Studie des Robert Koch-Instituts sind knapp sieben Prozent der Schulanfänger in Hessen nicht ausreichend gegen Masern geschützt.

Nach den Worten von Klose muss auch die Impfquote unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen höher werden. Er will dies mit einer besseren Aufklärung erreichen. Die neue Landesarbeitsgemeinschaft Impfen habe bei einem Treffen im April erste Vorschläge erörtert, etwa eine Kontrolle der Impfpässe bei Schulkindern der 3., 5. und 9. Klassen. Das Gremium will im August erneut zusammenkommen.