Immer mehr Arbeitsplätze im Gesundheitswesen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Beschäftigten im hessischen Gesundheitswesen ist seit 2008 stetig gewachsen. Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Freitag mit. 2017 arbeiteten 434 500 Männer und Frauen in dem Sektor, zu dem unter anderem Arztpraxen, Kliniken oder der Rettungsdienst zählen. Das waren knapp zwei Prozent mehr Beschäftigte als im Vorjahr und knapp 23 Prozent mehr als 2008. Vor elf Jahren sei die Statistik erstmals erhoben worden, seitdem stiegen die Zahlen kontinuierlich an, wie eine Mitarbeiterin des Landesamtes erklärte.

Den größten Zuwachs habe im Jahr 2017 der Pflegebereich verzeichnet. Insgesamt seien 3100 Beschäftigte mehr in stationären oder ambulanten Pflegeeinrichtungen in Hessen tätig gewesen als noch ein Jahr zuvor. Zum 31. Dezember 2017 arbeiteten der Statistik zufolge die meisten Beschäftigten des hessischen Gesundheitswesens in Krankenhäusern (79 300) gefolgt von Arztpraxen (52 000).

Die Arbeit im Gesundheitswesen wird überwiegend von Frauen erledigt - laut Statistik sind 72 Prozent der Beschäftigten weiblich. Besonders in der Pflege sind überwiegend Frauen angestellt. Dagegen ist der Rettungsdienst eher eine Domäne der Männer.