Hessen stoppt Förderung von gezuckerter Schulmilch

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Kritik von Verbraucherschützern will das Land Hessen die Förderung von gesüßter Schulmilch stoppen. Vor dem Hintergrund, dass zuckerhaltige Lebensmittel möglichst komplett aus dem Angebot von Schulen und vorschulischen Einrichtungen herausgenommen werden sollten, habe Umweltministerin Priska Hinz beschlossen, Kakao künftig gar nicht mehr über das Schulmilchprogramm der EU anzubieten, teilte das Umweltministerium in Wiesbaden am Freitag mit. Die notwendigen Änderungen der Richtlinie würden derzeit erarbeitet und schnellstmöglich umgesetzt.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hatte zuvor einen Stopp der Subventionen für gesüßte Schulmilch in Hessen gefordert. Hessen habe zusammen mit drei anderen Bundesländern Ausnahmeregelungen geschaffen, um EU-Fördermittel für gezuckerte Milch wie Kakao auszugeben, erklärte die Organisation am Freitag. Zuvor hatte die "Frankfurter Rundschau" darüber berichtet.