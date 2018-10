Gesundheitsausgaben steigen weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Ausgaben für Gesundheit sind in Hessen 2016 erneut gewachsen. Mit 26,8 Milliarden Euro lag der Wert mehr als vier Prozent über dem des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. 2008 hatte sich die Gesundheitsausgaben in Hessen noch auf 19,7 Milliarden Euro summiert.

Auf jeden Einwohner entfielen 2016 durchschnittlich 4330 Euro für Waren und Dienstleistungen rund um die Gesundheit. Rund 57 Prozent der Gesamtkosten wurden laut Landesamt von der Gesetzlichen Krankenversicherung getragen. Die übrigen Kosten verteilten sich unter anderem auf die Privathaushalte, Privatversicherungen oder die Pflegeversicherung.

An der Steigerung der Gesundheitsausgaben 2016 im Vergleich zu 2015 um rund eine Milliarde Euro hatte die Gesetzliche Krankenversicherung den größten Anteil. Hier betrug das Plus laut Statistik 717 Millionen Euro.