FDP im Landtag bemängelt zu langsame Rettungseinsätze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die FDP-Fraktion im hessischen Landtag hat kritistiert, dass die Rettungskräfte gerade auf dem Land oft länger als die vorgesehenen zehn Minuten brauchen, um am Einsatzort anzukommen. "Bei einem Ziel von 90 Prozent sind Werte von unter 80 Prozent problematisch", erklärte der FDP-Abgeordnete Yanki Pürsün auf dpa-Anfrage. Eigentlich sollte die Frist von zehn Minuten in 90 Prozent aller Notfälle eingehalten werden. Diese Quote wurde im vergangenen Jahr jedoch in 72 Prozent der Rettungsdienstbereiche unterschritten. Das geht aus der Antwort des Sozialministeriums auf eine Kleine Anfrage Pürsüns hervor.

Besonders schlecht schneidet der Landkreis Waldeck-Frankenberg im westlichen Nordhessen mit 79,41 Prozent ab. Darmstadt dagegen liegt mit 96,26 Prozent an der Spitze, gefolgt von Wiesbaden mit 95,17 Prozent. Knapp dahinter liegt die Stadt Offenbach mit 93,02 Prozent und der dazugehörige Landkreis mit 91,7 Prozent.

Große Städte könnten die Hilfsfrist besser einhalten als ländliche Gegenden, heißt in der Antwort des Ministeriums. Gründe dafür seien die deutlich kürzeren Fahrtzeiten in den Städten sowie das dichtere Netz an Rettungswachen. Pürsün hält unter anderem Überlastung und fehlendes Personal für die Ursachen der längeren Rettungsfrist im ländlichen Raum.