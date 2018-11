Mehrere Windpockenfälle in Weimar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - An Schulen und Kindergärten in Weimar sind in der letzten Zeit mehrere Kinder an Windpocken erkrankt. Eine genaue Zahl der Erkrankungen nannte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung am Donnerstag nicht. Das Gesundheitsamt riet allen Eltern, den Impfstatus ihrer Kinder zu überprüfen. In diesem Zusammenhang machte die Stadt darauf aufmerksam, dass Kontaktpersonen von Erkrankten, die selber keinen ausreichenden Impfschutz haben oder nicht nachweisen können, dass sie die Krankheit schon durchgemacht haben, 16 Tage lang aus einer Gemeinschaftseinrichtung ausgeschlossen werden können.

Windpocken sind den Angaben zufolge zwar eine sehr ansteckende Krankheit, die in der Regel aber folgenlos abheilt. In seltenen Fällen könne sie jedoch auch Komplikationen nach sich ziehen. Besonders gefährdet seien Schwangere beziehungsweise deren Babys sowie Neugeborene und Säuglinge.