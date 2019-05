Krankenkasse und ADFC werben für Arbeitsweg per Rad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Mit einer Kampagne wollen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Krankenkassenverband AOK auch in Thüringen für einen Umstieg vom Auto aufs Fahrrad beim Arbeitsweg werben. Mit der am Montag in Weimar gestarteten Aktion wollen die Verbände erreichen, dass Arbeitnehmer bis zum 31. August an mindestens 20 Tagen in die Pedale statt aufs Gas treten. Dabei gehe es darum, sich gesund und gleichzeitig schonend für Umwelt und Geldbeutel fortzubewegen, hieß es in einer Mitteilung des ADFC.

In der Aktionsregion Sachsen-Thüringen waren laut Website im vergangenen Jahr rund 13 000 Teilnehmer in 533 Teams registriert. Diese fuhren rund 3,9 Millionen Kilometer mit dem Rad und sparten dabei den Angaben zufolge 770 000 Kilogramm CO2 ein.