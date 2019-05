265 neue Arztpraxen in Thüringen möglich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - In Thüringen könnten sich nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) vom nächsten Jahr an 265 zusätzliche Ärzte und Psychotherapeuten in eigenen Praxen niederlassen. Dies gehe aus Hochrechnungen von Kassenärzten und gesetzlichen Krankenkassen hervor, teilte die KV am Mittwoch mit. Hintergrund ist die geplante Neuregelung zur Planung des Bedarfs an niedergelassenen Medizinern und Psychotherapeuten. Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA), das zuständige Gremium von Ärzten und Kassen, hatte in der vergangenen Woche dazu neue Regeln beschlossen. Derzeit arbeiten rund 4200 niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten in Thüringen.

Deutschlandweit könnten nach Hochrechnungen der Selbstverwaltung von Ärzten und Kassen rund 3500 neue Arzt- und Psychotherapeutensitze entstehen. In Thüringen dürften laut KV vor allem jene Regionen profitieren, in denen es rein rechnerisch ausreichend Praxisärzte gibt, der tatsächliche Bedarf aber höher ist - etwa wegen vieler alter und kranker Menschen. Weil der Ärztebedarf bisher in erster Linie an der Einwohnerzahl festgemacht wird, dürfen sich in diesen Regionen bislang keine zusätzlichen Ärzte niederlassen.

Angesichts der Neuplanungen forderte die KV mehr Medizinstudienplätze an der Universität Jena und eine auskömmliche Finanzierung zusätzlicher Arztsitze.