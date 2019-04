13-Jähriger mit Alkoholrausch im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - In Weimar ist ein 13-Jähriger mit Verdacht auf Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Er hatte zusammen mit anderen Jugendlichen im Park an der Ilm vor Goethes Gartenhaus gezecht, berichtete die Polizei am Freitag. Den Alkohol habe der Minderjährige am Donnerstagabend in einem Supermarkt der Klassikerstadt gestohlen. Bei dem Jungen sei ein Alkoholwert von rund zwei Promille festgestellt worden.

Die Polizei war über die viel Alkohol konsumierende Gruppe informiert worden. Als sie ankam, wurde der Junge bereits per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der junge Trinker erhielt eine Anzeige wegen Diebstahls.

In Thüringen werden jährlich einige Hundert Kinder und Jugendliche mit Alkoholvergiftungen in Krankenhäusern behandelt. 2017 gab es nach Zahlen des Statistischen Landesamtes 620 Jugendliche mit gefährlichem Alkoholrausch.