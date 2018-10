Vorbereitungen auf Grippesaison: Erste Impfstoffe für Praxen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen läuft die Grippeschutzimpfung an. Nach Angaben des Landesapothekerverbandes haben die hiesigen Apotheken mit der Lieferung von Impfstoffen an die Arztpraxen begonnen. Nach den Erfahrungen früherer Jahre müssten im Laufe der Saison 2018/2019 zwischen 400 000 und 500 000 Impfdosen an die Praxen ausgeliefert werden, sagte ein Sprecher. In der vergangenen Grippesaison waren laut Erfurter Gesundheitsministerium rund 16 400 Thüringer nachweislich an Virusgrippe (Influenza) erkrankt, von einer höheren Dunkelziffer sei auszugehen. 27 Menschen starben daran. Es war die heftigste Grippewelle seit der Jahrtausendwende.