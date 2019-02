Verbände: Bessere Hilfe für Kinder suchtkranker Eltern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Kinder suchtkranker Eltern werden Experten zufolge mit ihrem Problem zu oft allein gelassen. Man müsse die Hilfsangebote systematisieren und das Umfeld stärker sensibilisieren, forderte Elke Wallenwein von der Landesstelle für Suchtfragen der Liga der freien Wohlfahrtspflege am Freitag in Stuttgart. Allein in Baden-Württemberg seien schätzungsweise 150 000 Kinder unter 15 Jahren betroffen.

Bei den Suchtberatungsstellen im Land allein seien rund 7000 bis 8000 Kinder aktenkundig, das sei aber nur die Spitze des Eisbergs. Sucht sei nach wie vor ein Tabuthema. Ein Drittel der Kinder mit Sucht in der Familie entwickle später selbst eine Abhängigkeit, ein weiteres Drittel psychische Krankheiten.