Marburger Bund stellt Umfrage unter angestellten Ärzten vor

Stuttgart (dpa/lsw) - Wie geht es den Ärzten in Baden-Württemberg? Das ließ der Marburger Bund in einer repräsentativen Befragung unter 3320 Mitgliedern in Baden-Württemberg untersuchen. Ziel war es, ein Bild von der beruflichen Situation der angestellten Ärzte in den Krankenhäusern und im ambulanten Bereich zu bekommen. Dabei ging es etwa um die Frage, wie viel Zeit die Ärzte für die Behandlung von Patienten haben, wie viel sie tatsächlich pro Woche arbeiten und wie hoch der Verwaltungsaufwand für sie ist. Die Ergebnisse stellt der Landesvorstand des Marburger Bundes heute in Stuttgart vor. Die Befragung machte das Umfrageinstitut dimap vom 20. August bis zum 17. September. Der Marburger Bund ist eine Interessenvertretung der angestellten und verbeamteten Ärzte.