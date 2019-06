Heilbäder und Kurorte im Südwesten voll im Trend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die 56 Heilbäder und Kurorte in Baden-Württemberg erfreuen sich wachsender Beliebtheit. 2018 verzeichneten sie fast drei Prozent mehr Ankünfte als im Vorjahr. Das geht aus Zahlen hervor, die Tourismusminister Guido Wolf (CDU) zusammen mit Fritz Link, Präsident des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg, am Freitag in Stuttgart vorgestellt haben.

2018 kommen die Heilbäder und Kurorte im Land auf über drei Millionen Ankünfte und mehr als zwölf Millionen Übernachtungen - knapp ein Viertel aller Übernachtungen im Südwesten. Damit zählt dieser Bereich laut Wolf zu den wichtigsten Tourismus-Standbeinen im Land.

Für das laufende Jahr zeichnet sich eine Fortsetzung der positiven Entwicklung ab. Mit dem Fokus auf Natur und Gesundheit lägen Heilbäder und Kurorte voll im Trend, sagt Fritz Link. Außerdem ersparten sich Besucher häufig eine lange Anreise und den damit verbundenen Stress, ergänzt Wolf. Die Orte sind laut der Zahlen unter anderen bei Baden-Württembergern und Tagesausflüglern sehr beliebt.