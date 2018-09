Grippewelle kommt gewiss: Minister rät zur Impfung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit dem Herbst kommen die Grippeviren: Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hat die Baden-Württemberger vor der nächsten Influenzawelle zu Schutzimpfungen aufgerufen. Die Kosten für den sogenannten Vierfachwirkstoff werden von den Krankenkassen übernommen, wie der Minister am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Lucha appellierte an die Bürger, sich rechtzeitig über eine mögliche Schutzimpfung zu informieren.

Nach Erkenntnissen des Robert Koch-Instituts hat die Influenzasaison 2017/18 bundesweit zu einer hohen Zahl an Todesfällen geführt. Auch die Zahl der Krankheitsfälle in den Betrieben und Arztpraxen war demnach erheblich erhöht. Nach Angaben des Ministeriums sind in der vergangenen Grippesaison knapp 36 000 Influenza-Fälle gemeldet worden - mehr als doppelt so viele wie in der Saison davor.